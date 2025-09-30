«В каждом слове фальшь»: адвокат объяснил, почему не верит в слова Пугачевой

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев, который через суд требует 1,5 млрд рублей с певицы Аллы Пугачевой, в беседе с NEWS.ru назвал артистку очень богатой женщиной. Он напомнил, что некоторое время назад на таможне были задержаны вещи стоимостью в миллионы долларов, которые она пыталась вывезти из РФ.

Не верю ее словам, будто с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выехала из России с $30 тысячами. Количество груза, которое пыталась вывезти, было задержано на таможне — на десятки миллионов долларов. Какие «30 тысяч»? Плюс, посмотрите, она же живет не в халупе, — отметил он.

Также он усомнился в словах артистки о том, что ее детей якобы затравили в московской элитной школе из-за иноагентского статуса их отца. Трещев считает, что такого не может быть.

Пугачева жалуется, что якобы в Москве ее детей стали притеснять из-за иноагентского статуса главы семьи. Зайдите и послушайте, о чем говорят ученики в элитной школе, мой ребенок тоже учился в такой: они не беседуют ни о каких статусах родителей своих одноклассников, там другие темы для обсуждений. Можно разбирать все ее интервью, в каждом слове фальшь, — выразил мнение собеседник.

Он также вспомнил, как несколько лет назад в Москве проходил вечер в честь ветеранов Афганистана. По его словам, Пугачева была единственной артисткой, которая отказалась выступать без гонорара.

Когда артистов приглашали выступить для ветеранов Афганистана в Москве, то Пугачева единственная запросила гонорар. И когда сейчас она говорит, что ей «безумно жалко ребят, которые погибают», я в это не верю, — отметил Трещев, добавив, что считает певицу лицемеркой.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Мужчину возмутило интервью Примадонны, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Трещев объяснил, почему он подал два иска. Это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы.