В СК Кузбасса прошли громкие задержания по делу о взятках

В СК Кузбасса прошли громкие задержания по делу о взятках Главу отдела СК Кузбасса арестовали по делу о взятке

Глава второго отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Кемеровской области Леонид Харитонов был задержан по делу о получении взятки, сообщает ТАСС. Следствие выясняет все обстоятельства дела.

Харитонов задержан по подозрению в получении взятки по делам в сфере медицины. В настоящее время проводятся мероприятия, — сказал собеседник агентства.

Ранее начальник уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, полицейский мог избивать мужчину, а также угрожать ему сексуальным насилием и лишением жизни ради принуждения к самооговору в убийстве двух человек.

До этого главу Сакского района Республики Крым Владислава Хаджиева арестовали по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Суд в Симферополе вынес решение о заключении подозреваемого под стражу до 28 января 2026 года.

Также бывший заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов был осужден на 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за получение крупной взятки. Его арест произошел летом 2024 года.