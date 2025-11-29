Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки Главу Сакского района Крыма арестовали на два месяца за получение взятки

Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев арестован по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю. Суд в Симферополе вынес решение о заключении подозреваемого под стражу до 28 января 2026 года.

Сегодня по ходатайству следствия Киевским судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия — до 28 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Хаджиева задержали в момент получения взятки. Аксенов добавил, что коррупционные действия являются предательством по отношению к гражданам и государству. Он подчеркнул, что подобные поступки не могут быть оправданы, а лица, совершившие такие преступления, должны быть привлечены к ответственности и отбывать наказание в местах лишения свободы.

До этого бывший заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов был осужден на 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение крупной взятки. Его арест произошел летом 2024 года. В свою защиту Горлов заявил, что намеревался использовать часть полученных средств для поддержки участников специальной военной операции.