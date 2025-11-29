День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:35

Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки

Главу Сакского района Крыма арестовали на два месяца за получение взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев арестован по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю. Суд в Симферополе вынес решение о заключении подозреваемого под стражу до 28 января 2026 года.

Сегодня по ходатайству следствия Киевским судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия — до 28 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Хаджиева задержали в момент получения взятки. Аксенов добавил, что коррупционные действия являются предательством по отношению к гражданам и государству. Он подчеркнул, что подобные поступки не могут быть оправданы, а лица, совершившие такие преступления, должны быть привлечены к ответственности и отбывать наказание в местах лишения свободы.

До этого бывший заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов был осужден на 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение крупной взятки. Его арест произошел летом 2024 года. В свою защиту Горлов заявил, что намеревался использовать часть полученных средств для поддержки участников специальной военной операции.

Крым
аресты
чиновники
суды
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по просьбе отца
Обнародованы кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье россиянина
Переговоры Уиткоффа с Дмитриевым держали в тайне даже от чиновников из США
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.