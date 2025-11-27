День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 07:30

Суд отказал «Петровскому Арт Лофту» во взыскании кредита с Бондарчука

Федор Бондарчук Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отель «Петровский Арт Лофт» в Санкт-Петербурге попытался взыскать кредит с российского режиссера Федора Бондарчука, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Московский суд отказал организации в двух исках. В общей сложности разбирательства продолжались более двух лет.

Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Истец: ООО «Петровский Арт Лофт», ответчик: Бондарчук Федор, — говорится в публикации.

Уточняется, что Бондарчук заключил кредитный договор с банком в 2023 году, однако вскоре финансовая организация передала право требования долга отелю. «Петровский Арт Лофт» запросил от режиссера более 9,7 млн рублей. При этом неизвестно, на какие цели Бондарчуку понадобился кредит.

Ранее появилась информация, что Бондарчук и актриса Паулина Андреева отказались от развода и возобновили совместную жизнь. Согласно сведениям из окружения знаменитостей, Бондарчук предпринимает усилия для сохранения брака. При этом первоначальной причиной размолвки стало расхождение в жизненных ритмах.

Санкт-Петербург
отели
иски
суды
режиссеры
Федор Бондарчук
