Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу

В дымящихся горячих источниках национального парка «Лассен-Волканик» в Калифорнии ученые обнаружили одноклеточный организм, который побил все известные рекорды тепловыносливости, своими выводами они поделились на научном портале bioRxiv. Новый вид назвали Incendiamoeba cascadensis, что означает «огненная амеба с Каскадных гор». Она активно растет и размножается при температурах до 63 градусов Цельсия.

Это самый высокий известный температурный порог для любого эукариотического организма. Открытие бросает вызов текущей научной парадигме, которая предполагала верхний предел роста эукариот на уровне 60 градусов. Обнаружение сложного организма, устойчивого к такой экстремальной среде, расширяет границы обитаемости на Земле и заставляет ученых пересмотреть критерии поиска жизни на других планетах.

Уникальность «огненной амебы» заключается в том, что она является облигатным термофилом: ее рост не начинается, пока температура не достигнет как минимум 42 градусов, а оптимальный диапазон составляет 55–57. Анализ генома амебы показал наличие адаптаций, таких как усиленные пути теплового ответа и расширенный набор термоустойчивых белков и шаперонов. При этом полное прекращение движения наступало лишь при 70 градусах Цельсия, а гибель — при 80 градусах.

Ранее ученые смогли обнаружить следы самой ранней жизни на Земле с помощью искусственного интеллекта, сообщает. Исследование провели специалисты из Научного института Карнеги. Они проанализировали породы возрастом 3,3 млрд лет с помощью программы, которая позволяет определять микроскопические молекулярные следы давно исчезнувших микроорганизмов.