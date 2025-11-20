Паломников в Индии призвали зажимать нос при купании Индия призвала паломников зажимать нос при купании из-за поражающей мозг амебы

Власти индийского штата Карнатака выпустили рекомендации для паломников, направляющихся в соседний штат Керала. Туристам советуют зажимать нос при купании в пресных водоемах для защиты от опасной амебы, которая может вызвать смертельно опасное поражение головного мозга, сообщает газета Indian Express.

В штате Керала в последнее время зафиксирована вспышка случаев заражения амебой Неглерия Фоулера. Этот паразит обитает в теплой пресной воде и вызывает первичный амебный менингоэнцефалит — тяжелое заболевание нервной системы с высоким уровнем летальности. Рекомендации выпущены в связи с массовым паломничеством жителей Карнатаки в храм Сабаримала.

Примите меры предосторожности, используя зажимы для носа или плотно зажимая нос рукой во время купания в стоячей воде во время паломничества, чтобы предотвратить попадание воды, — указано в сообщении.

Заражение происходит при попадании инфицированной воды через носовые ходы, после чего паразит проникает в головной мозг. Важно отметить, что инфекция не передается при употреблении зараженной воды или от человека к человеку.

Медики предупреждают, что при появлении симптомов в течение семи дней после контакта с водой — лихорадки, сильной головной боли, тошноты, ригидности затылочных мышц, спутанности сознания — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Храм Сабаримала, посвященный богу Айяппе, ежегодно принимает до 50 миллионов паломников в период с 15 ноября по 26 декабря, что создает дополнительные риски массового заражения.

