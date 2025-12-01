День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:39

Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео

В Приморье мужчина ударил топором мотоциклиста на АЗС за заправку без очереди

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Дальнереченске перед судом предстанет мужчина, который на АЗС нанес удар топором по голове мотоциклисту, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края. Его возмутило, что пострадавшего пропустили вперед для заправки, что привело к конфликту.

После этого 56-летний подозреваемый вооружился топором, который находился в его автомобиле. Он нанес удар мотоциклисту по голове, на которой был шлем во время нападения. На основании этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Рассмотрение дела поручено Дальнереченскому районному суду.

Ранее в Дагестане мужчина попытался ударить ножом полицейского. Сотрудник правоохранительных органов был вынужден открыть огонь в ответ. Нападавший ранен и доставлен в больницу. Полицейский в ходе инцидента не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на двоих человек. Жертвы смогли самостоятельно покинуть место происшествия и обратиться за медицинской помощью. Подозреваемого задержали практически сразу после случившегося.

Приморье
нападения
конфликты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК
Песков раскрыл, кого Путин планирует принять в Кремле
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.