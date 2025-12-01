Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео В Приморье мужчина ударил топором мотоциклиста на АЗС за заправку без очереди

В Дальнереченске перед судом предстанет мужчина, который на АЗС нанес удар топором по голове мотоциклисту, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края. Его возмутило, что пострадавшего пропустили вперед для заправки, что привело к конфликту.

После этого 56-летний подозреваемый вооружился топором, который находился в его автомобиле. Он нанес удар мотоциклисту по голове, на которой был шлем во время нападения. На основании этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Рассмотрение дела поручено Дальнереченскому районному суду.

