Петербуржец напал с ножом на двоих человек

Петербуржец напал с ножом на двоих человек

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на двоих человек, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу Следственного отдела по Кировскому району. Инцидент произошел на Краснопутиловской улице.

Сообщается, что жертвам потребовалась госпитализация. Несмотря на полученные повреждения, они смогли самостоятельно покинуть место происшествия и обратиться за медпомощью.

Подозреваемого задержали почти сразу после происшествия. Он находится под стражей, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Хасавюрта в Дагестане посреди ночи набросился на знакомого и его родственников с ножом. В результате глава семейства скончался, жена и дочь мужчины получили резаные раны лица и шеи.