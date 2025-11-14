Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:45

Электрик набросился с ножом на знакомых и убил главу семейства

Житель Дагестана набросился с ножом на знакомого и его семью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Хасавюрта в Дагестане набросился на знакомого и его родственников с ножом, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, в результате глава семейства скончался. Кроме того, жена и дочь мужчины получили резаные раны лица и шеи.

Как уточнил канал, трагедия произошла посреди ночи. Нападавший работает в электросетевой компании, погибший был его коллегой. Предполагается, что между мужчинами произошел конфликт из-за ревности к женщине. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник попытался поджечь квартиру вместе с матерью и дочкой, однако им удалось спастись.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, женщина в реанимации, девочка — в хирургическом отделении. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Полиция уже ищет нападавшего.

Ранее в Санкт-Петербурге жительницу Парголово приговорили к двум годам условного срока за нападение на сожителя. Женщина дважды ударила партнера ножом в спину после того, как мужчина признался ей в измене и начал оскорблять ее.

