Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы

Ставший популярным у молодежи певец Дима Билан поднял свой гонорар за новогодние выступления до 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, более высокий прайс был установлен после того, как в Сети завирусился трек 2007 года «Я твой номер один».

Как пишет канал, переживающий очередной всплеск популярности Билан обновил и райдер. Сам артист и его директор предпочитают летать ВИП-классом, а его команде из 19 человек покупают билеты в экономе. На месте их встречают три автомобиля: два Mercedes-Benz V-класс для группы и Maybach, предназначенный для артиста. Внутри салона, по информации источника, должны быть подушки, пледы и кофе.

Для проживания артист запрашивает исключительно пятизвездочный отель и минимум один номер категории люкс. Суточные для всей его команды составляют 125 тыс. рублей. В гримерной Билан предпочитает видеть буженину, морепродукты и две банки энергетика. После выступления певец, по данным канала, ужинает лапшой и стейком из белой рыбы с брокколи.

Ранее сообщалось, что часовое выступление «Бурановских бабушек» оценивается в сумму около 1 млн рублей, что значительно превышает их прошлогодний гонорар, который достигал 350 тыс. рублей. Организаторы отмечают, что, несмотря на возросшие гонорары, участницы коллектива остаются скромными: летают экономклассом и не отказываются от простых вещей вроде кефира и гостинцев для внучат.