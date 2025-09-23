Пугачевой объявили войну: признают ли певицу экстремистом и иноагентом

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой на экстремизм. Кто еще объявил Пугачевой войну после ее интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), как ее предлагают наказать?

Признают ли Пугачеву экстремистом и иноагентом

Хамзаев обратился в Минюст после слов Пугачевой о президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Джохаре Дудаеве. В ходе интервью она назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным и красивым» человеком. Также она выразила сожаление, что не смогла ничего сделать для его «спасения».

«Отмечу, что положительная характеристика лица, признанного террористом, может содержать признаки оправдания экстремистской или террористической деятельности», — говорится в обращении депутата, которое приводит RTVI.

В этой связи Хамзаев просит Чуйченко проверить, нет ли в высказываниях Пугачевой «признаков и экстремистской деятельности, и нарушений законодательства РФ об иностранных агентах».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал певицу врагом народа после слов о Дудаеве.

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — писал Кадыров в своем Telegram-канале.

Признаки терроризма в высказываниях Пугачевой ранее увидел и адвокат Александр Трещев, о чем сообщил Генпрокуратуре РФ. Юрист призвал ведомство дать правовую оценку заявлениям певицы. Он отметил, что Примадонна, помимо слов о Дудаеве, неуважительно говорила о президенте России, предприняла попытку дискредитации ВС РФ и правоохранительных органов. Трещев также подал к Пугачевой иск в московский суд на 1,5 млрд рублей, пообещав перечислить эти деньги в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. Трещев считает недопустимым, что исполнительница до сих пор получает авторские отчисления за свои хиты — по данным СМИ, ежегодный заработок Пугачевой в России составляет около 28 млн рублей.



Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки.

«Мы убеждены, что Пугачева утратила право на уважение и звание народной артистки. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку ее высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Бородина, Пугачева в ходе интервью Гордеевой оправдала террористические акты.

«Мы допускаем, что это интервью было подготовлено и осуществлено под контролем британских спецслужб с целью внести раскол в российское общество. Не позволим Пугачевой насмехаться над нами и считать нас бесправными», — добавил глава ФПБК.

Бородин также неоднократно требовал признать Примадонну иноагентом.

«Но пока Минюст не усматривает состав, хотя, на минуточку, в законе об иноагенте есть понятие аффилированного лица. Ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признан иноагентом, а Пугачева его жена, то есть аффилированное лицо. Мы еще раз попросим, потому что Пугачева много чего сделала, основания для признания ее иностранным агентом есть», — говорил он NEWS.ru еще в апреле этого года.

Пользователи Сети считают, что лишить Пугачеву дохода из РФ или наделить ее определенными статусами недостаточно. По мнению россиян, певица заслужила уголовное наказание, как и другие публичные люди, выступающие с антироссийскими заявлениями.

«Вот и допрыгалась. Она уже наговорила на уголовную статью. И петиция нужна, чтобы власти увидели голос возмущения народа. Пусть принимают „пугачевский закон“, чтобы это дошло до президента и Думы», — пишут в комментариях россияне.

