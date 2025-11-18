Гладков уточнил последствия налета БПЛА на Корочанский район Гладков: два человека получили ранения из-за атаки дронов на Корочанский район

В результате атаки беспилотников на коммерческие объекты в Корочанском районе Белгородской области пострадали два человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, оба пострадавших доставлены в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу, — заявил Гладков.

Вторым пострадавшим стал сотрудник МЧС, получивший травмы при тушении пожара. Медики зафиксировали ожоги лица, рук и ног.

В результате воздействия беспилотников полностью уничтожены три коммерческих объекта. На месте происхождения работают 108 специалистов и 34 единицы техники, которые продолжают ликвидировать очаги возгорания. Также зафиксированы повреждения в частном секторе — выбитые окна и поврежденный забор в одном из домов.

В селе Погореловка того же района также зафиксированы повреждения частного жилого дома — пострадала входная группа. Гладков от имени всех жителей региона выразил благодарность сотрудникам МЧС и всем оперативным службам за проявленные мужество и героизм при ликвидации последствий атаки. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что с 20:00 до 23:00 дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Нападению подверглись четыре области страны.