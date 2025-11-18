«Это самоубийство»: в США оценили шансы военной операции в Венесуэле CNN: военная операция США в Венесуэле повторит неудачную высадку десанта на Кубе

Возможная военная операция США в Венесуэле повторит провальную высадку американского десанта в заливе Свиней на Кубе в 1961 году с целью свержения Фиделя Кастро, пишет телеканал CNN. По мнению журналистов, точечные удары беспилотниками не смогут остановить идущий через Венесуэлу наркотрафик, а полноценная наземная операция с точки зрения логистики обречена на провал.

С точки зрения логистики это самоубийство, учитывая, что в регионе в настоящее время сосредоточено всего 15 тыс. американских военнослужащих. И это больно отзовется эхом провала в заливе Свиней, где США пытались свергнуть аналогичного левого диктатора. Та провальная операция давно стала синонимом разрушительного чрезмерного вмешательства ЦРУ в дела Америки, — говорится в материале.

CNN допускает, что президент США Дональд Трамп не намерен проводить полномасштабную военную операцию, а собирается через одно лишь обострение ситуации добиться сделки от венесуэльского лидера Николаса Мадуро. К тому же, отмечает телеканал, «высадка тысяч молодых американцев» будет полностью противоречить стремлению главы Белого дома получить Нобелевскую премию мира за прекращение войн.

Ранее Трамп объявил о возможности проведения переговоров между Вашингтоном и Каракасом. Он особо отметил, что инициатива диалога была предложена венесуэльской стороной.