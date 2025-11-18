Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:09

«Это самоубийство»: в США оценили шансы военной операции в Венесуэле

CNN: военная операция США в Венесуэле повторит неудачную высадку десанта на Кубе

Фото: Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Возможная военная операция США в Венесуэле повторит провальную высадку американского десанта в заливе Свиней на Кубе в 1961 году с целью свержения Фиделя Кастро, пишет телеканал CNN. По мнению журналистов, точечные удары беспилотниками не смогут остановить идущий через Венесуэлу наркотрафик, а полноценная наземная операция с точки зрения логистики обречена на провал.

С точки зрения логистики это самоубийство, учитывая, что в регионе в настоящее время сосредоточено всего 15 тыс. американских военнослужащих. И это больно отзовется эхом провала в заливе Свиней, где США пытались свергнуть аналогичного левого диктатора. Та провальная операция давно стала синонимом разрушительного чрезмерного вмешательства ЦРУ в дела Америки, — говорится в материале.

CNN допускает, что президент США Дональд Трамп не намерен проводить полномасштабную военную операцию, а собирается через одно лишь обострение ситуации добиться сделки от венесуэльского лидера Николаса Мадуро. К тому же, отмечает телеканал, «высадка тысяч молодых американцев» будет полностью противоречить стремлению главы Белого дома получить Нобелевскую премию мира за прекращение войн.

Ранее Трамп объявил о возможности проведения переговоров между Вашингтоном и Каракасом. Он особо отметил, что инициатива диалога была предложена венесуэльской стороной.

США
Дональд Трамп
Венесуэла
операции
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд разъяснил, что не оправдает несвоевременную уплату штрафов
Одного из самых разыскиваемых преступников в мире поймали
Поезд врезался в мусоровоз в Челябинской области
Польский министр набросился на Россию с бездоказательными обвинениями
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.