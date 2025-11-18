Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 12:14

Политолог ответил, когда Трамп может решиться нанести удар по Мексике

Политолог Дудаков: США могут атаковать Мексику после провала в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
США могут решиться атаковать Мексику после неудачной военной операции в Венесуэле, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, таким образом глава Белого дома Дональд Трамп планирует сохранить свой имидж, активно демонстрируя усилия по борьбе с наркокартелями.

Нынешняя власть в Мехико резко выступает против любых иностранных интервенций на территории своей страны и намерена самостоятельно заниматься проблемой картелей. Но учитывая, что это затрагивает национальную безопасность США, я бы не исключал того, что они могут, в конечном счете, если у них не получится с Венесуэлой, нанести удары по инфраструктуре картелей на севере Мексики. Таким образом, можно будет сохранить лицо и объявить, что они действительно борются с наркотрафиком, — пояснил Дудаков.

Он предположил, что военный конфликт может возникнуть не между США и Мексикой, а внутри самой Мексики, особенно в северных штатах, которые сейчас не контролируются центральным правительством. По словам политолога, там власть принадлежит наркокартелям, зарабатывающим огромные деньги на поставках запрещенных веществ в Штаты. Дудаков подчеркнул, что это серьезная проблема для обеих стран.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пытается установить контакт с Трампом через несколько каналов. Представитель Белого дома, в свою очередь, назвал переговоры «предварительными».

США
Венесуэла
Мексика
Дональд Трамп
