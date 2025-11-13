Королева красоты разбилась насмерть в аварии с бойфрендом В Мексике 21-летняя королева красоты разбилась на машине вместе с возлюбленным

В Мексике произошла смертельная авария, в которой погибли победительница конкурса красоты Элисон Монтаньо Герреро и ее бойфренд Хесус Эдуардо Севериано Гарсия, передает Parriva. Пара на автомобиле столкнулась с грузовиком с полуприцепом.

Девушка завоевала титул «Мисс Теокальтиче — 2025» всего лишь неделю назад, 30 октября. Коронация состоялась в ее родном городе. Власти Теокальтиче подчеркивают, что Элисон не только отличалась внешней привлекательностью, но и неукоснительно следовала своим убеждениям.

Прокуратура штата начала проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП. Состояние водителя грузовика остается неизвестным.

