13 ноября 2025 в 11:19

Королева красоты разбилась насмерть в аварии с бойфрендом

В Мексике 21-летняя королева красоты разбилась на машине вместе с возлюбленным

Фото: Alex Dalton/Eyepix Group/Global Look Press

В Мексике произошла смертельная авария, в которой погибли победительница конкурса красоты Элисон Монтаньо Герреро и ее бойфренд Хесус Эдуардо Севериано Гарсия, передает Parriva. Пара на автомобиле столкнулась с грузовиком с полуприцепом.

Девушка завоевала титул «Мисс Теокальтиче — 2025» всего лишь неделю назад, 30 октября. Коронация состоялась в ее родном городе. Власти Теокальтиче подчеркивают, что Элисон не только отличалась внешней привлекательностью, но и неукоснительно следовала своим убеждениям.

Прокуратура штата начала проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП. Состояние водителя грузовика остается неизвестным.

Ранее в Челябинске на остановке общественного транспорта 50-летняя женщина потеряла сознание и упала на проезжающий мимо трамвай маршрута № 16. Из-за внезапного ухудшения самочувствия она не удержала равновесие. Водитель трамвая экстренно затормозил, однако медики не смогли спасти пострадавшую.

До этого в Великом Новгороде 14-летний мальчик получил травмы после того, как попытался перейти дорогу на красный свет. Водитель автомобиля Renault Logan сбил мальчика на проспекте Мира. Пострадавшего госпитализировали в Новгородскую областную детскую клиническую больницу.

Мексика
ДТП
смерти
титулы
