Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины Акции на российском рынке выросли в цене на фоне новостей по Украине

Российский рынок акций вырос на 2% на фоне новостей, касающихся ситуации на Украине, сообщает РИА Новости. Рост спровоцировали сообщения о предстоящем визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Турцию 19 ноября для встречи с Владимиром Зеленским.

Интерес инвесторов подогрело и заявление дипломатического источника о планах Анкары возобновить встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. К 11:31 индекс Мосбиржи вырос почти на 2,5%, достигнув 2571,24 пункта, восстановившись после утреннего снижения до 2492,20 пункта. Аналитик Джон Волш в беседе с журналистами предположил, что рынок нашел устойчивость вблизи отметки 2500 пунктов, что и позволило ему подняться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Владимир Путин не планирует контактировать со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом или представителями Турции после их предстоящих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Песков отметил, что глава государства открыт для разговора, если стороны сами проявят инициативу и захотят проинформировать Москву о результатах диалога с Зеленским.