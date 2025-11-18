Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:20

«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги

Депутат Колесник: Польша сама пострадает от провокаций против России

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Провокации в адрес России нанесут ущерб самой Польше, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, аналогичные инциденты, как повреждение железнодорожной линии на участке Демблин — Варшава, уже происходили на границе РФ с Литвой, что привело к жертвам.

Поляки известны своими провокациями. Самое главное, чтобы, когда они будут проводить следствие [по подрыву железной дороги], министр обороны [Владислав Косиняк-Камыш] не вышел сам на себя. Чтобы они там ни делали, какая в этом цель — совершенно непонятно. Когда вокруг Калининградской области литовцы и поляки устанавливали минные поля, один из пограничников случайно подорвался на мине. Здесь никакого злорадства нет. Чем больше провокаций они будут использовать, тем больше возможностей самим пострадать. Так что не советую их устраивать, — высказался Колесник.

По его мнению, эскалация напряженности способна создать предпосылки для глубокого политического кризиса в Польше. Также депутат добавил, что подобные действия Варшавы могут привести к четвертому разделу территорий страны.

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что страна находится в опасном положении. Такое мнение он высказал, комментируя инцидент с повреждением железнодорожной инфраструктуры на территории государства.

