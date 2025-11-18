Мадуро пытается наладить связь с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предпринимает попытки наладить связь с американским лидером Дональдом Трампом, используя для этого сразу несколько каналов, сообщает телеканал CNN. Высокопоставленный представитель Белого дома охарактеризовал переговоры как «предварительные».

Мадуро и его соратники обратились по нескольким каналам с желанием наладить связь, — утверждают в Белом доме.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с Каракасом. При этом он подчеркнул, что диалог как решение был предложен венесуэльской стороной.

До этого глава Белого дома утверждал, что принял решение о действиях, которые необходимо предпринять в отношении Венесуэлы. Однако в беседе с журналистами политик признал, что пока не может им раскрыть, какого именно мнения он придерживается.

Ранее корабельная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford осуществила вход в акваторию Карибского моря. Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) преодолел пролив Анегада в сопровождении кораблей обеспечения. На его борту находятся около четырех тысяч членов экипажа.