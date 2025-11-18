Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 09:16

Мадуро пытается наладить связь с Трампом

CNN: Мадуро пытается наладить связь с Белым домом

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предпринимает попытки наладить связь с американским лидером Дональдом Трампом, используя для этого сразу несколько каналов, сообщает телеканал CNN. Высокопоставленный представитель Белого дома охарактеризовал переговоры как «предварительные».

Мадуро и его соратники обратились по нескольким каналам с желанием наладить связь, — утверждают в Белом доме.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с Каракасом. При этом он подчеркнул, что диалог как решение был предложен венесуэльской стороной.

До этого глава Белого дома утверждал, что принял решение о действиях, которые необходимо предпринять в отношении Венесуэлы. Однако в беседе с журналистами политик признал, что пока не может им раскрыть, какого именно мнения он придерживается.

Ранее корабельная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford осуществила вход в акваторию Карибского моря. Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) преодолел пролив Анегада в сопровождении кораблей обеспечения. На его борту находятся около четырех тысяч членов экипажа.

Николас Мадуро
Дональд Трамп
США
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поезда в метро встали из-за пассажира на рельсах
Москалькова раскрыла судьбу спасенных российскими военными украинцев
Российские войска уничтожили на юго-западной окраине Купянска группу ВСУ
Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах
Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!
Докер скончался после смертельного удара грузом
Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче
Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела
В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году
Министр обороны Франции назвала Зеленского убитым карикатуристом
Экс-главе территориального управления Росавиации назначили срок
Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение
Россиянам рассказали об основных нюансах наследования имущества
Двух жительниц Херсонской области задержали за шпионаж
Подростки попытались покорить самую высокую точку Екатеринбурга
В Смоленской области назвали число сбитых беспилотников ВСУ
«Отпустить на СВО»: бывший топ-менеджер «Росатома» хочет искупить вину
В Китае расшифровали тревожный для Японии сигнал Путина
В Челябинской области задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН
Названа причина, почему суд отказал Фонду капремонта в иске к Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.