В Пентагоне заявили, что готовы к любым поворотам ситуации в Венесуэле

В Пентагоне заявили, что готовы к любым поворотам ситуации в Венесуэле Пентагон: США приготовили план на случай ухода Мадуро

Пентагон располагает планом на случай, если президент Венесуэлы Николас Мадуро оставит свой пост, заявила пресс-секретарь Министерства войны США Кингсли Уилсон. По ее словам, которые передает ТАСС, у ведомства есть планы на все случаи.

У министерства есть план действий на случай любой непредвиденной ситуации. Мы организация, которая занимается планированием. Если в мире произойдет что-то, у нас есть готовый план реагирования, — сказала она.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Позже политолог-американист Малек Дудаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио может склонить Трампа к серьезному конфликту с Венесуэлой. По его словам, столкновения удастся избежать, если американский лидер прислушается к мнению вице-президента Джей Ди Вэнса.