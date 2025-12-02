Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 21:45

В Пентагоне заявили, что готовы к любым поворотам ситуации в Венесуэле

Пентагон: США приготовили план на случай ухода Мадуро

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пентагон располагает планом на случай, если президент Венесуэлы Николас Мадуро оставит свой пост, заявила пресс-секретарь Министерства войны США Кингсли Уилсон. По ее словам, которые передает ТАСС, у ведомства есть планы на все случаи.

У министерства есть план действий на случай любой непредвиденной ситуации. Мы организация, которая занимается планированием. Если в мире произойдет что-то, у нас есть готовый план реагирования,сказала она.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Позже политолог-американист Малек Дудаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио может склонить Трампа к серьезному конфликту с Венесуэлой. По его словам, столкновения удастся избежать, если американский лидер прислушается к мнению вице-президента Джей Ди Вэнса.

Венесуэла
США
Николас Мадуро
Пентагон
