Политолог ответил, кто может склонить Трампа к конфликту с Венесуэлой

29 ноября 2025 в 19:07

Политолог Дудаков: Рубио может склонить Трампа к конфликту с Венесуэлой

Марко Рубио и Дональд Трамп Марко Рубио и Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Госсекретарь США Марко Рубио может склонить главу Белого дома Дональда Трампа к серьезному конфликту с Венесуэлой, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, столкновения удастся избежать, если американский лидер прислушается к мнению вице-президента Джей Ди Вэнса.

Внутри команды Трампа сейчас проявляется серьезный раскол. Из-за конфликтной ситуации вокруг Венесуэлы возможен сценарий, при котором возьмут верх реалисты-прагматики вроде Джей Ди Вэнса. В таком случае удастся избежать ситуации большого конфликта. Возможно, Трамп ограничится символическими ударами по территории страны и объявит о том, что инфраструктура картелей была уничтожена, и на этом все закончится. Но если вверх возьмут ястребы вроде Марка Рубио, главного лоббиста войны с Венесуэлой, то я бы не исключал серьезной эскалации, заявил Дудаков.

Политолог отметил, что в случае начала серьезного конфликта США заменят действующую власть Венесуэлы на лояльных Западу политиков. По его словам, одним из них может стать представительница проамериканской оппозиции Мария Корина Мачадо.

В случае начала конфликта США попытаются при помощи ракетных ударов убить большое количество представителей венесуэльской власти для того, чтобы обезглавить руководство страны и заменить его на представителей проамериканской прозападной оппозиции вроде Марии Мачадо, — заключил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что США закрывают воздушное пространство над Венесуэлой. Он посоветовал учесть этот факт «наркоторговцам и торговцам людьми».

США
Венесуэла
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
