17 ноября 2025 в 13:50

«Победа будет за нами»: посол Венесуэлы об угрозе военного вторжения

Посол Венесуэлы заявил об угрозе военного вторжения империалистов

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, посол Венесуэлы в России Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Венесуэле грозит империалистическое военное вторжение, заявил посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на слете активистов «Молодой Гвардии». По его словам, которые передает РИА Новости, целью нападения является захват природных ресурсов.

Сегодня мы в Боливарианской Республике Венесуэле находимся под угрозой попытки вторжения со стороны империалистов, которые хотят разграбить наши природные ресурсы. Это ничем не отличается от того, что пытался сделать нацизм с этой страной 80 лет назад. Но у них ничего не получится, и победа будет за нами, — заявил Веласкес.

Ранее корабельная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford осуществила вход в акваторию Карибского моря. Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) преодолел пролив Анегада в сопровождении кораблей обеспечения. На его борту находятся около четырех тысяч членов экипажа.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро публично призвал американского лидера Дональда Трампа воздержаться от развязывания новых военных конфликтов. Политик выступил с соответствующим заявлением во время митинга в Каракасе. Отвечая на вопрос журналиста о возможном обращении к гражданам США, Мадуро подчеркнул важность объединения усилий народов обеих стран.

