Военкор высказался о желании Трампа спасать христиан в Нигерии Военкор Сладков: американцы найдут повод для вторжения в любую страну

Американцы найдут повод для вторжения в любую страну, заявил военкор Александр Сладков в Telegram-канале. Таким образом он оценил слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего Нигерии вторжением ради спасения местных христиан.

«Батька Трамп придэ порядок наведэ». Так получается? Вы теперь понимаете, за что мы сегодня воюем? Чтоб такой бандит, как Трамп, не вторгся в Россию (повод придумает любой). Америкосы, они ж под любым флагом готовы идти и грабить слабых. Все варианты подойдут, — написал Сладков.

По мнению военкора, Трампу нет дела до нигерийских христиан. Сладков напомнил, что Нигерия — ведущая по добыче нефти в Африке.

И нас грабить пойдут, если дадим слабину, — резюмировал он.

Ранее представитель МИД Нигерии Кимиби Эбиенфа заявил, что слова Трампа о массовых убийствах христиан в стране не соответствуют действительности. По его словам, государство активно борется с террористами и защищает жизни и права граждан. Эбиенфа добавил, что жители страны живут в мире и согласии, несмотря на разное вероисповедание.