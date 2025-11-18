В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ Депутат Чепа: Франция, Германия и Италия первыми пойдут на примирение с Россией

Франция, Германия и Италия с большой долей вероятности станут первыми европейскими странами, которые пойдут на восстановление контактов с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, текущее противостояние и русофобская риторика руководства западных государств являются противоестественными на фоне сохраняющихся экономических интересов.

Экономические интересы многих стран говорят, что контакт Европы и России необходим. Мне кажется, что противостояние, общий русофобский настрой и позиция руководителей этих государств противоестественны. Первыми пойдут с нами на контакт Франция, Германия и Италия. Я не говорю о той же Венгрии, о странах, которые заинтересованы в поставках определенной продукции из РФ. Я говорю о ключевых европейских странах. Противостояние с Россией для них в дальнейшем будет нести большие осложнения, — высказался Чепа.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, в связи с этим следует согласовать соответствующий процесс.