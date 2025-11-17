Стало известно, чем могли отравиться туристы в стамбульском отеле AHaber: причиной смерти целой семьи в Стамбуле мог стать фосфид алюминия

Четыре члена немецкой семьи скончались в стамбульском отеле, предположительно, из-за отравления высокотоксичным веществом. По данным телеканала AHaber, смерть туристов мог вызвать фосфид алюминия, не имеющий антидота.

Как сообщают турецкие СМИ, трагедия произошла в отеле Harbour Suites, где семья Беджек из Германии остановилась на отдых. Жертвами стали родители и двое детей в возрасте трех и шести лет.

По последней информации, число задержанных по делу достигло 11 человек, включая владельца кафе и продавцов местных лавок. Расследование ведется по нескольким версиям, включая некорректно проведенную дезинсекцию помещений.

Криминалисты выяснили, что дезинсекцию от клопов провели за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления. Проверяется версия о том, что содержащееся в инсектициде вещество — фосфид алюминия — мог проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Беджек могли отравиться, — указано в сообщении.

Власти Стамбула опечатали отель и проводят тщательную проверку. Генпрокуратура квалифицировала происшествие как «подозрительную смерть», не исключая версии убийства.