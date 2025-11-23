В Госдуме отреагировали на задержание трехкратного чемпиона мира Репилова Депутат Журова: спортивные заслуги не будут играть роли в деле Репилова

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, обвиняемый в мошенничестве на 11 млн рублей, не сможет рассчитывать на свои спортивные заслуги при рассмотрении дела, считает депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, достижения обвиняемого не имеют юридической значимости в таких вопросах.

Если он нарушил закон, то его заслуги уже не играют никакой роли. Сумма уж очень большая, и для такого решения суда должна быть серьезная доказательная база. Значит, проведены все положенные процессуальные процедуры, и окончательную оценку должны дать только правоохранительные органы, — отметила Журова.

Ранее сообщалось, что Репилов и призер европейского первенства Александр Перетягин обвиняются в присвоении денег, выделенных на приобретение спортивных саней для Федерального бюджетного государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд в России». В материалах дела указывается, что Перетягин занимал должность специалиста по подготовке спортивного инвентаря в данном учреждении.