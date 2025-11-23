Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 09:06

В Госдуме отреагировали на задержание трехкратного чемпиона мира Репилова

Депутат Журова: спортивные заслуги не будут играть роли в деле Репилова

Роман Репилов Роман Репилов Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, обвиняемый в мошенничестве на 11 млн рублей, не сможет рассчитывать на свои спортивные заслуги при рассмотрении дела, считает депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, достижения обвиняемого не имеют юридической значимости в таких вопросах.

Если он нарушил закон, то его заслуги уже не играют никакой роли. Сумма уж очень большая, и для такого решения суда должна быть серьезная доказательная база. Значит, проведены все положенные процессуальные процедуры, и окончательную оценку должны дать только правоохранительные органы, — отметила Журова.

Ранее сообщалось, что Репилов и призер европейского первенства Александр Перетягин обвиняются в присвоении денег, выделенных на приобретение спортивных саней для Федерального бюджетного государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд в России». В материалах дела указывается, что Перетягин занимал должность специалиста по подготовке спортивного инвентаря в данном учреждении.

Россия
Госдума
Светлана Журова
мнения
задержания
саночники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим яркий салат с креветками: быстро, полезно и очень вкусно
Солдаты ВСУ покарали сдавшихся в плен сослуживцев
ВСУ вновь пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Аргентина не одобрила итоговый документ саммита G20
Мошенники принялись подделывать полисы ОСАГО
Спецпосланник Трампа раскрыл дополнения к мирному плану по Украине
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников
Россиянам объяснили, когда лучше брать отпуск в 2026 году
В США высказались об отказе от мирного плана по Украине
Россиянка погибла в ДТП в Таиланде
Число фигурантов дела о краже у Минобороны РФ выросло
Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне МКАД
Военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку
Не менее 90 человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме
В одном из российских городов мигрантам запретили работать курьерами
Пушилин раскрыл, что происходит на ключевом направлении СВО
В Госдуме отреагировали на задержание трехкратного чемпиона мира Репилова
Обмотать и утеплить: лучшие методы защиты штамбов от морозобоин
Точно не 25 млн. Сколько платят Кадышевой за концерт, она еще в тренде?
Из-за непогоды на МКАД столкнулись 10 машин
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.