Титулованных саночников сборной России обвинили в присвоении 11 млн рублей Саночники Репилов и Перетягин отправлены в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Известные российские саночники Роман Репилов и Александр Перетягин арестованы в Красноярске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов края. Их подозревают в присвоении 11 млн рублей.

По версии следствия, трехкратный чемпион мира Репилов и призер европейского первенства Перетягин присвоили деньги, выделенные на приобретение спортивных саней для Федерального бюджетного государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд в России». В материалах дела указывается, что Перетягин занимал должность специалиста по подготовке спортивного инвентаря в данном учреждении.

