22 ноября 2025 в 17:28

Титулованных саночников сборной России обвинили в присвоении 11 млн рублей

Саночники Репилов и Перетягин отправлены в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Роман Репилов Роман Репилов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Известные российские саночники Роман Репилов и Александр Перетягин арестованы в Красноярске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов края. Их подозревают в присвоении 11 млн рублей.

По версии следствия, трехкратный чемпион мира Репилов и призер европейского первенства Перетягин присвоили деньги, выделенные на приобретение спортивных саней для Федерального бюджетного государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд в России». В материалах дела указывается, что Перетягин занимал должность специалиста по подготовке спортивного инвентаря в данном учреждении.

Ранее суд в Москве вынес решение о заключении под стражу бывшего руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Согласно материалам дела, Батырову предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Детали уголовного производства не раскрываются. По указанной статье обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

До этого стало известно о продлении срока содержания под стражей для основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-генерального директора компании Максима Басова. Мера пресечения для фигурантов продлена до 25 февраля 2026 года. Оба бизнесмена подозреваются в совершении мошеннических действий и злоупотреблении должностными полномочиями.

