18 ноября 2025 в 19:54

Суд продлил арест основателю «Русагро»

Арест основателю «Русагро» Мошковичу продлили до 25 февраля

Вадим Мошкович Вадим Мошкович Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Суд продлил срок ареста основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, пишет ТАСС. Аналогичное решение вынесено в отношении бывшего генерального директора компании Максима Басова. Фигуранты уголовного дела обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Свою вину они не признают.

Мещанский суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Мошковичу и Басову еще на три месяца, то есть до 25 февраля 2026 года, — заявил участник процесса.

Мошковича и Басова задержали и взяли под стражу в марте этого года. В мае арестовали и бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова. По версии следствия, Мошкович передал ему охотничий карабин Blaser в качестве взятки за покровительство.

Другой эпизод связан с предпринимателем Владиславом Буровым. Следствие считает, что Мошкович и Басов склонили его к продаже компании «Солнечные продукты» в обмен на инвестиции, которые так и не появились.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок ареста обвиняемому в мошенничестве компаньону бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова Андрею Марченко. Кроме того, увеличен срок содержания под стражей для его сына Ивана Марченко и доверенного лица предпринимателя Ольги Тимофеенко.

аресты
суды
мошенничество
полномочия
