Точно не 25 млн. Сколько платят Кадышевой за концерт, она еще в тренде?

Солистке «Золотого кольца», певице Надежде Кадышевой, по данным СМИ, предлагают за выступление длительностью 40 минут 25 млн рублей. Она стала одной из самых высокооплачиваемых артисток России. Сколько стоит концерт Кадышевой на самом деле — в материале NEWS.ru.

Топ-5 секретов успеха Кадышевой

Сейчас многие эксперты пытаются просчитать секреты слагаемых успеха Кадышевой. Выделяют целых пять пунктов, среди которых есть и удача.

1). Соцсети и случайность

Эксперты утверждают, что вторая волна популярности Кадышевой началась не благодаря четко выстроенной стратегии маркетологов, а соцсетям и счастливой случайности. Молодые ребята, которых взяли на работу в ансамбль «Золотое кольцо», сделали из старых видео рилсы и стали выкладывать их в соцсетях. Первой популярной среди зумеров песней стал хит «Веночек», потом «Течет ручей».

«Стоит отдать должное команде. Она быстренько монетизировала эту популярность, предприняв определенные шаги. Договаривались о концертах, обеспечивали ансамблю активную информационную поддержку. В отличие от той же Кати Лель, которая быстро залетела на вторую волну популярности, но на ней не удержалась, ребята из „Золотого кольца“ не просто хайповали, а перестроили работу команды, чтобы поддерживать имидж и продвигать творчество», — сказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

2). Хиты и вокальные данные Кадышевой

Второе, что помогло «Золотому кольцу», это необычный тембр солистки, качественные тексты и мелодии, считает продюсер, основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Мы видим, что Кадышевой удалось сохранить актуальность дольше, чем многим артистам, построившим успех на коротких мемах. Песни вроде „Муси-пуси“ или „Джага-джага“ имеют яркий, но одноразовый эффект. Они быстро набирают виральность, но так же быстро исчезают. У Кадышевой все иначе. Ее песни эмоциональные, искренние и содержат смысл, поэтому живут намного дольше. Их статистика не обрушивается мгновенно, а снижается постепенно, оставаясь стабильной годами. Это не мемный продукт, а музыка, которую люди действительно переживают», — сказал продюсер NEWS.ru.

С ним согласна телеведущая, певица, представитель зумеров Анастасия Вознюк. Она считает, что в композициях прошлого больше смысла, чем в современных. «Кадышева сейчас популярна именно благодаря своим песням. Это очень круто, когда спустя годы музыку можно включать снова и переслушивать, потому что большинство треков, которые выпускаются сейчас ежедневно, не такие наполненные смыслом, весельем, и не так хочется к ним возвращаться, не так хочется часто слушать», — поделилась мнением Вознюк с NEWS.ru.

3). Концертные костюмы

Адаптированные под народный стиль костюмы артистки, за которые ранее ее высмеивали коллеги по цеху, сейчас сыграли на руку Кадышевой. Она задала моду на ободки-кокошники.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Кокошники, хохлома, яркие лубочные костюмы сегодня не являются частью реальной жизни. Именно поэтому они и привлекают внимание. Если раньше подобные образы были привычным элементом эстрады, то теперь превращаются в почти исторический ретрообъект. Это не тренд будущего, но мощный визуальный символ, который работает за счет своей необычности», — считает Загорулько.

4). Энергетика артистки и умение работать со зрителями

По мнению экспертов, Кадышева отрабатывает каждый концерт на все сто, отдавая зрителям свою энергию. «Люди ценят доброту, честность и отсутствие цинизма. Когда к этому добавляется яркий антураж, происходит цепляющий эффект», — сказал Загорулько.

5) Кадышева привлекла сразу две аудитории к своему творчеству

Творчество Кадышевой привлекло внимание сразу двух аудиторий — зумеров и их родителей. «У школьников интерес к любому явлению обычно падает через месяц, так устроены их предпочтения. Но в данном случае случилось иначе: волна зумеров вызвала еще более сильную вторую волну интереса у взрослых. Песни Кадышевой любят, слушают и активно воспринимают на концертах. Поэтому сейчас популярность держится не благодаря школьникам, а благодаря широкой народной любви», — считает Загорулько.

Сколько стоит концерт Кадышевой на самом деле

Недавно появилась информация, что Кадышевой предложили 25 млн рублей за 40-минутное выступление. Певец Дмитрий Маликов усомнился в таких высоких гонорарах звезды за частный концерт. По его мнению, получить 25 млн можно за шоу на стадионе, например, в «Лужниках».

По версии Павла Рудченко, частные выступления Кадышевой стоят дешевле — около 14–20 млн рублей. «Надежде Никитичне один заказчик предлагал за выступления 25 млн. Но она отказалась, так как было поставлено условие — выступать без сына Григория», — рассказал продюсер.

То, что младший Костюк большую часть концертного времени выступает на сцене, по мнению, экспертов, может способствовать спаду популярности Кадышевой. Ведь зрители хотят видеть Надежду Никитичну, а не ее сына.

Надежда Кадышева с сыном Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чтобы еще долго оставаться в тренде, эксперты советуют артистке записывать песни с молодыми популярными исполнителями, и делать что-то наподобие дуэта с Антоном Зацепиным, который состоялся во время «Фабрики звезд — 4».

«Кадышевой действительно удалось создать уникальный фьюжен, сочетание народной эстетики и молодой, почти детской легкости. Песня „Широка река“ с Антоном Зацепиным стала редким примером удачной эклектики. Важно глубоко продумывать сочетание тембров, культурных слоев и стилистик, красиво и современно упаковывать материал. Такой формат дает мощный дофаминовый отклик и уже доказал свою жизнеспособность. Именно в таких коллаборациях может быть следующее большое открытие», — считает Загорулько.

