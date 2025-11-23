Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 07:37

«Придется водоканалы банкротить»: в Раде устроили жуткую истерику

Депутат Рады Нагорняк заявил, что Украина может остаться без водоснабжения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Украины могут остаться без воды этой зимой на фоне многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новини.LIVE». По его словам, водоканалы пребывают в критическом состоянии, а власти не могут взять на себя ответственность за их сохранение.

Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань сегодня стоит перед таким вопросом, — отметил он.

Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рискует не дожить до донца января в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. По словам эксперта, в противном случае он будет обескуражен.

Ранее глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговоров между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.

вода
Украина
коррупция
проблемы
