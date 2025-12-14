Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Кремле раскрыли одну привычку Путина

Песков: Путин любит водить машину

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин передвигается по городу по-разному — как в кортеже, так и за рулем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин, Путин любит водить машину, но вряд ли его можно будет случайно увидеть на светофоре. Представитель Кремля пояснил, что выражение президента «по-тихому» о поездках по городу обозначает — «как все».

Ну он водит машину и любит это делать, да, — заявил Песков.

Ранее Путин сообщил, что периодически совершает поездки без применения специальных сигналов и в отсутствие кортежа сопровождения. Глава государства добавил, что данный факт способен вызвать удивление, однако он соответствует действительности. При этом он добавил, что замечает проблемы с передвижением курьеров, точнее, их поведением на дорогах.

Также сообщалось, что россияне прислали на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, более 700 тыс. обращений. Согласно статистике, большую часть вопросов задали женщины. Кроме того, лидирующую позицию среди всех обращений занимает социальная сфера.

