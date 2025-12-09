ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:24

Путин раскрыл, как время от времени ездит «по-тихому»

Путин рассказал, что иногда ездит без мигалок и сопровождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что иногда перемещается без специальных сигналов и сопровождения. Он отметил, что это может показаться странным, но такое действительно происходит, передает пресс-служба Кремля.

Когда езжу, как может быть странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда и езжу, если правду говорить, по-честному, иногда по-тихому езжу, без всяких кортежей, такое тоже бывает, — сказал Путин.

Ранее президент РФ в ходе мероприятия заявил, что украинские власти развязали конфликт против своего же народа еще в 2014 году. По словам главы государства, сегодня Москва вынуждена завершать его при помощи оружия.

Путин также выразил уверенность, что все защищающие Россию военнослужащие должны получать одинаковые меры поддержки, независимо от формального статуса операции. Глава государства обратил внимание на вопрос равных социальных гарантий для участников различных форматов боевых действий.

