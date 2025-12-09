Киев начал войну против своего же народа еще в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, сегодня Москва вынуждена завершать ее при помощи оружия.

Дело в людях. В людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году. И против них начали воевать. Причем воевать начали с использованием артиллерии, тяжелой техники, танков и самолетов. Вот с чего все началось. Вот когда началась война. Мы пытаемся ее закончить, — сказал Путин.

Что касается специальной военной операции, как отметил Путин, она будет продолжаться до логического завершения. Он подчеркнул, что речь идет о достижении всех целей.

Путин также выразил уверенность, что все защищающие Россию бойцы должны получать одинаковые меры поддержки, независимо от формального статуса операции. Он обратил внимание на вопрос равных социальных гарантий для участников различных форматов боевых действий.