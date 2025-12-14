Последствия крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попали на видео

Последствия падения легкомоторного самолета в подмосковном Серпухове попали на видео, опубликованное пресс-службой Западного следственного управления СК РФ. На кадрах видны обломки воздушного самолета в лесной чаще.

На видео также заметно, что часть деталей самолета обгорела. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

О крушении самолета стало известно в субботу, 13 декабря. Спасатели в ночных условиях эвакуировали двух членов экипажа самолета. Пилот и пассажир были переданы медикам для оказания помощи.

До этого пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas выполнил межконтинентальный перелет с поврежденным крылом. Полет был вторым для данного воздушного судна после длительного пятилетнего простоя, связанного с модернизацией салона. Некоторые пассажиры также сообщали о проблемах с бортовой электросистемой.

Кроме того Вильнюсский международный аэропорт был закрыт на восемь часов из-за зафиксированных радиолокацией запусков объектов с территории Белоруссии. По словам руководителя национального центра по управлению кризисами, проблема коснулась около 3 тыс. пассажиров и 28 авиарейсов.