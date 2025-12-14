Россиянам рассказали, как поддержать сердце и нервы за новогодним столом Диетолог Ширшова: на новогоднем столе необходимы продукты с магнием и витаминами

Традиционный новогодний стол, изобилующий жирной пищей, сладостями и алкоголем, создает серьезную нагрузку на сердце и пищеварительную систему, однако избежать негативных последствий можно с помощью простых изменений в меню и питьевом режиме, рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова «Газете.Ru». Она советует обратить особое внимание на пополнение запасов магния и витаминов группы B, которые активно расходуются организмом в стрессовые периоды длительных праздников и необходимы для стабильной работы сердца и нервной системы.

К примеру, селедка под шубой и другие рыбные закуски содержат витамин В12 и магний, запеченное мясо или птица снабжают организм витаминами В6 и В12, а классический салат оливье с зеленым горошком и яйцом тоже добавляет долю B-витаминов. Не стоит обходить стороной и орехи с сухофруктами, — сказала эксперт.

Ранее диетолог Марьяна Джутова заявила, что в салат оливье на Новый год лучше добавить курицу, заменив колбасу, а также использовать йогуртовую заправку вместо майонеза. По ее мнению, праздничное меню должно быть разнообразным и сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов.

Кроме того, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, что для завтрака более полезны блюда с высоким содержанием белка. По ее словам, такой рацион помогает предотвратить переедание в течение последующего дня.