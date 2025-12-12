Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Мясников назвал тревожную причину онемения рук

Мясников: онемение рук может сигнализировать о болезнях щитовидной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Онемение рук является возможным симптомом проблем с щитовидной железой, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он порекомендовал пройти комплексное обследование организма.

Недостаток гормонов щитовидной железы ведет к отекам, в руке заклинивает нервы. И поэтому может быть онемение, — отметил медик.

Однако онемение может также свидетельствовать о неудобной позе во сне, подчеркнул врач. Другими возможными причинами являются чрезмерное употребление алкоголя и курение.

Ранее врач Елена Малышева резко раскритиковала моду на самостоятельный прием магния без медицинских показаний. Она назвала это дикостью и пояснила, что дефицита магния не бывает — организм получает достаточное количество этого микроэлемента из обычных продуктов. В пример она привела картофель, гречку, рис, творог, сыр, зелень и хлеб.

До этого невролог Глеб Маркелов рассказал, что, вопреки распространенному мнению, остеохондроз может спровоцировать боль не только в спине, но и в животе, груди и даже промежности. Он предупредил, что полностью вылечить его невозможно. По словам специалиста, при этом важно заниматься профилактикой обострений.

Мясников назвал тревожную причину онемения рук
