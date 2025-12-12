Мясников назвал тревожную причину онемения рук

Онемение рук является возможным симптомом проблем с щитовидной железой, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он порекомендовал пройти комплексное обследование организма.

Недостаток гормонов щитовидной железы ведет к отекам, в руке заклинивает нервы. И поэтому может быть онемение, — отметил медик.

Однако онемение может также свидетельствовать о неудобной позе во сне, подчеркнул врач. Другими возможными причинами являются чрезмерное употребление алкоголя и курение.

