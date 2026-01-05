Лидерство России и Китая: прогнозы Жириновского, Ванги, Глобы на 2026 год

Распад НАТО, экологические катастрофы и войны — такой видели планету в 2026 году провидцы и астрологи. Какие пророчества политика Владимира Жириновского, предсказательницы Ванги и астролога Павла Глобы появились в Сети, что, по их мнению, ожидает мировое сообщество — в материале NEWS.ru.

Прогнозы Владимира Жириновского на 2026 год

Покойный глава ЛДПР Владимир Жириновский при жизни был уверен, что в 2026 году НАТО прекратит свое существование, а в Европе начнется «большое переселение народов». Также он уверял, что США объединятся в одно государство с Мексикой и Канадой.

«В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой», — говорил Жириновский.

Что же касается власти в США, то она, по мнению Жириновского, не сменится до 2040 года. В ближайшем будущем руководить страной будут члены семьи нынешнего президента Дональда Трампа. При этом, как считал депутат, Трамп будет «доить Европу, потому что она ему ненавистна».

«Трамп добьется второго переизбрания, потом дочь будет править, потом — зять — и так до 2040 года, вот увидите, так будет!» — заявлял политик.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее жестким выглядит сегодня прогноз Жириновского о будущем Украины. Политик не верил в устойчивость украинской государственности, построенной на русофобии. Он предрекал, что к 2026 году проект «Украина» исчерпает себя экономически, демографически и политически. Жириновский предполагал, что финальным аккордом станет утрата Киевом контроля над западными областями, которые будут поглощены соседними странами ЕС.

Кроме того, Жириновский видел триумф России в возвращении стране статуса глобального центра силы. В 2020 году политик предрек возникновение многополярного мира и крах гегемонии Запада.

«К 2026 году мир станет многополярным. И Россия вместе с Китаем, Индией и возрождающейся Африкой будет диктовать новые правила. Западная гегемония рухнет», — считал экс-депутат.

Политик предсказывал, что Россия, пройдя через тяжелейшие испытания санкций, совершит мощный рывок в развитии собственной промышленности, АПК и высоких технологий. Сегодня на фоне рекордного роста ВВП РФ в 2023–2024 годах и прорывов в оборонной и IT-сферах этот прогноз начинает сбываться.

Жириновский прогнозировал, что к 2026 году РФ совершит рывок в развитии благодаря полному импортозамещению в критических отраслях и созданию новой мировой резервной валюты вместе с Китаем. «Рубль станет тверже евро, а санкции обернутся против Запада», — говорил он.

Прогнозы Ванги на 2026 год

Легендарная болгарская провидица Ванга предсказала, что в 2026 году человечество может столкнуться с серьезными экологическими проблемами, включая глобальное потепление климата, исчезновение природных ресурсов и катастрофические природные явления.

Прямой угрозой, согласно пророчеству, станет учащение землетрясений и потопов. На геополитической арене, по предсказанию Ванги, ожидается обострение конфликтов между мировыми державами. При этом технологии достигнут невиданных высот: прорывы в квантовых вычислениях и генной инженерии изменят медицину и коммуникации. Усугубят ситуацию голод и нехватка воды, спровоцировав миграционные кризисы.

Прорицательница предрекла России неоднозначный 2026 год. По ее словам, наступят трудные времена, но одновременно с этим появятся возможности для возрождения. Ванга заявила, что Россия может столкнуться с экономическими трудностями, вызванными внутренними и внешними факторами.

Ванга в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По ее словам, возможны изменения в политической системе, а также усиление роли РФ на мировой арене. Прорицательница также говорила о духовном пробуждении страны и укреплении национальной идентичности.

Ясновидящая предсказала, при каком условии ждать окончания конфликта между некогда братскими Россией и Украиной.

«Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему», — передал слова Ванги ее переводчик Стоян Петров.

Она также пророчила, что «возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина». Кроме того, если верить Ванге, в новый союз могут войти Греция, Сербия и Болгария.

Своих собеседников она заверила: «Россию хранит Богородица... Страны, которые с ней были, вернутся».

Прогнозы Павла Глобы на 2026 год

Астролог Павел Глоба предрек усиление в 2026 году позиций лидеров некоторых государств и их существенное влияние на политические процессы в своих странах, говорится в прогнозе, опубликованном в «Яндекс. Дзен-канале» его института.

«В наступающем году многие харизматичные лидеры будут находиться, что называется, на коне, и от их личных качеств будет зависеть очень многое, в том числе и политический курс тех стран, которые они возглавляют», — указал Глоба.

Павел Глоба Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Что касается вооруженных конфликтов, по прогнозу астролога, ситуация не такая однозначная. Глоба не исключил, что в новом году удастся «в лучшем случае, вполне возможно, хотя и с величайшими трудностями, но все же — достичь гармонии в отношениях между воюющими странами», а в худшем — будет «перетягивание каната» и состояние «ни войны, ни мира».

Астролог добавил, что в 2026 году высшие фигуры мировой власти будут «как никогда» связаны с «теневыми структурами, тайной полицией и скрытыми организациями, которые, согласно мнению конспирологов, как раз и руководят всеми мировыми процессами, посредством управляемых „лидеров“». По его словам, многие итоги будут зависеть от решений, принятых за закрытыми дверьми данных организаций.

«Но об этом мы пока что можем лишь догадываться, хотя, с большой долей вероятности, многие скелеты в шкафу уже через несколько лет вполне могут быть предъявлены широкой общественности», — указал Глоба.

Он также не исключил, что 2026 год может стать «крайне запутанным» или «весьма трудноуправляемым». «Эмоции будут выплескиваться наружу», — предупредил астролог.

