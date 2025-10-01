Ванга предсказала миру в 2026 году потрясения и прорывы «Известия»: Ванга предсказала миру землетрясения и войны в 2026 году

Легендарная болгарская провидица Ванга оставила пророчество о событиях в 2026 году, пишет газета «Известия». Она предсказала, что в этот период человечество может столкнуться с серьезными экологическими проблемами, включая глобальное потепление климата, исчезновение природных ресурсов и катастрофические природные явления.

Учащение землетрясений и потопов станет прямой угрозой, отметила ясновидящая. На геополитической арене, согласно предсказанию Ванги, ожидается обострение конфликтов между мировыми державами. При этом технологии достигнут невиданных высот: прорывы в квантовых вычислениях и генной инженерии изменят медицину и коммуникации. Усугубят ситуацию голод и нехватка воды, спровоцировав миграционные кризисы.

Россия всегда занимала в пророчествах Ванги особое место. Ей она предрекла сложные экономические вызовы, но при этом видела возможности для возрождения и укрепления роли на мировой арене. Провидица указала на возможность духовного пробуждения и укрепления национальной идентичности россиян.

Ранее сообщалось, что пророчества святого старца Серафима Саровского о России начали сбываться. Предсказания монаха о возвышении РФ над всем сущим, как отмечается, воплощаются в жизнь. Саровский предрекал, что Россия станет лучом света, центром сохранения и объединения праведников всего мира.