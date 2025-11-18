Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга не раз предсказывала миру глобальные катастрофы, войны, научные прорывы. Ее пророчества до сих пор продолжают сбываться. Что же будет в 2026 году с миром и, в частности, с Россией, какие потрясения ждут человечество, будут ли хорошие новости — в материале NEWS.ru.

Какие потрясения предсказала Ванга в 2026 году

Ванга не раз предсказывала глобальные экологические катастрофы, связанные с деятельностью человека. Ее пророчество гласит, что в 2026 году мир может столкнуться с серьезными последствиями глобального потепления. Также, по ее прогнозам, человечеству грозит исчезновение природных ресурсов, а планету будут одолевать катастрофические природные явления.

В частности, Ванга говорила, что Земля будет «содрогаться чаще, а вода поглотит многие берега». Вероятно, речь идет о возможных землетрясениях, извержениях вулканов и экстремальных погодных условиях, которые будут затрагивать значительную часть планеты.

Также Ванга предсказывала, что люди столкнутся с нехваткой чистой питьевой воды и продуктов питания, что повлечет за собой массовые перемещения населения и серьезные социальные потрясения.

Ждать ли новых крупных войн в 2026 году

Болгарская ясновидящая дала неблагоприятный прогноз и в политической сфере. Она заявила, что проблемы будут нарастать, вследствие чего между государствами будут разгораться крупные военные конфликты. Их обострение, по словам Ванги, может прийтись на 2026 год.

Действительно, напряженная ситуация остается на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии. Все это лишь усиливает опасения по поводу возможной эскалации глобального конфликта, который предрекла Ванга.

Какие научные открытия изменят мир в 2026 году

Что касается науки, то Ванга прогнозировала в 2026 году небывалый взлет в области технологий. По ее словам, в этой сфере будут достигнуты новые высоты. Но ясновидящая также предупредила, что среди последствий такого бурного роста технологий могут быть и новые опасности, с которыми человечество еще не сталкивалось.

Ясновидящая, в частности, предрекла, что к середине 2020-х годов ученые смогут «приручить невидимые силы». Также она говорила о том, что мир ждут открытия, которые существенно повлияют на медицину и коммуникацию.

Предполагается, что в этом предсказании речь может идти о прорывах в квантовых вычислениях, генной инженерии или создании искусственного интеллекта, способного к автономному принятию решений.

Что Ванга предсказала России в 2026 году

Особое внимание в своих пророчествах Ванга уделила роли России. По ее словам, страна может столкнуться с экономическими трудностями, которые вызваны как внутренними, так и внешними факторами.

Также ясновидящая увидела в будущем России изменения в политической системе. По ее прогнозам, страна сможет усилить свои позиции на мировой арене. Также Ванга считала, что 2026 год станет для РФ временем духовного пробуждения. Она говорила о том, что на фоне происходящих вовне и внутри государства событий народ ждет укрепление национальной идентичности. Именно это, по мнению Ванги, станет той силой, которая поможет россиянам пережить тяжелые времена и выйти сильной и обновленной.

Можно ли верить прогнозам Ванги

Наши ожидания зачастую «создают» реальность как для одного человека, так и для целой группы людей, рассказала NEWS.ru врач-психиатр, кандидат медицинских наук, психотерапевт, эксперт по работе с бессознательным Вероника Сысоева.

«К волшебству и эзотерике это не имеет никакого отношения. Это психологический феномен под названием „самосбывающееся пророчество“, который определяет, как убеждения и ожидания влияют на поведение человека или группы людей таким образом, что им находятся неоспоримые подтверждения за счет фактов и событий в реальной жизни», — пояснила эксперт.

По ее словам, психология объясняет механизм самосбывающихся пророчеств и их огромную силу в нашей жизни.

«Как это работает? Наш мозг, подчиняясь когнитивному искажению подтверждения, автоматически выискивает в окружающем мире ту информацию, которая подтверждает его ожидание, и игнорирует или недооценивает любую другую, которая способна опровергнуть его выводы», — пояснила Сысоева.

По ее словам, например, страх перед экономическим кризисом провоцирует массовую истерию, когда люди сметают с полок предметы первой необходимости, начинают массово снимать деньги со счетов в банках: «Уверенность же в успехе — даже если этот успех „предсказала“ гадалка — мотивирует прилагать больше усилий, искать решения в любых трудностях: человек верит, что впереди его ждет большое будущее, ему так сказала гадалка, и он идет к нему».

