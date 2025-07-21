«Встреча с неизведанным»: Ванга предрекала контакт людей с НЛО в 2025 году

«Встреча с неизведанным»: Ванга предрекала контакт людей с НЛО в 2025 году NYP: Ванга и «живой Нострадамус» предсказывали контакт людей с НЛО в 2025 году

Предсказания болгарской ясновидящей Ванги и бразильского пророка Атоса Саломе, известного как «живой Нострадамус», на 2025 год необычно похожи, обратили внимание авторы издания New York Post. По их данным, оба предрекали, что человечество может впервые вступить в контакт с инопланетной цивилизацией.

Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным, — отмечает издание в своем материале.

Согласно приписываемым Ванге пророчествам, это событие должно произойти во время крупного спортивного мероприятия. Бразильский предсказатель, чьи прогнозы неоднократно сбывались, утверждал, что в этом году человечество сможет «вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний».

Также Ванга в пророчествах упоминала о возможных катаклизмах в 2025 году. Однако конкретных дат она не называла.

Ранее сообщалось, что пророчества святого старца Серафима Саровского о России начали сбываться, часть из них уже исполнилась. Предсказания монаха о возвышении РФ над всем сущим, как отмечается, воплощаются в жизнь на наших глазах. Сейчас Россия становится лучом света, центром сохранения и объединения праведников всего мира, что также предрекал Саровский.