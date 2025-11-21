В Сети вспомнили пророчество Жириновского о ловушке НАТО для Украины Профессор Дизен: Жириновский предупреждал, что НАТО заманит и уничтожит Украину

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2006 году предупреждал Украину, что руководство НАТО заманит страну в свои ряды, а после уничтожит, написал на своей странице в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он также напомнил, что политик предрек использование Украины в качестве линии фронта против России.

В 2006 году Жириновский предупреждал украинцев, что НАТО заманит их в свои ряды и уничтожит, поскольку, как он утверждал, будет использовать Украину в качестве линии фронта против России, — говорится в сообщении.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник назвал «очень плохим» план мирного урегулирования конфликта на Украине, предлагаемый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Речь идет о документе, состоящем из 28 пунктов.

До этого появилась информация, что США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности, основанное на модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Согласно документу, любое вооруженное нападение на государство будет расцениваться как угроза миру и безопасности всего Альянса.