В США узнали новые детали соглашения по гарантиям безопасности Украине Axios: США предложили Украине договор о безопасности по образцу НАТО

Соединенные Штаты представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности, основанное на модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне, сообщает американский портал Axios со ссылкой на проект документа. Согласно ему любое вооруженное нападение на государство будет расцениваться как угроза миру и безопасности всего Североатлантического альянса.

Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества, — говорится в документе.

Соглашение также закрепляет, что при таком сценарии Вашингтон и его союзники ответят на угрозу в том числе с применением военной силы. В документе содержатся строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность работать с администрацией американского лидера Дональда Трампа над новым планом установления мира на Украине. При этом США заверили Киев и ЕС, что их позиции будут учтены.