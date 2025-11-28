Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год

Владимир Жириновский ушел из жизни в 2022 году, но оставил после себя ряд политических прогнозов, многие из которых могут скоро сбыться. Что предрекал политик на 2026 год для России, Украины и всего мира?

«Агония НАТО»: почему альянс обречен

Жириновский не просто предсказывал ослабление НАТО — он говорил о его системном распаде к 2026 году. В своем выступлении на полях «Прямой линии» 2018 года, он аргументировал это внутренними противоречиями: «Альянс — это искусственная конструкция, держащаяся только на страхе перед Россией. Но когда этот страх исчезнет, а экономические интересы возьмут верх, Европа не захочет гибнуть за Вашингтон».

По его прогнозам, США, столкнувшись с растущей мощью Китая и устойчивостью России, будут вынуждены «вернуться на свой континент», сосредоточившись на создании единого экономического и политического пространства с Канадой и Мексикой. Это приведет к стратегическому отступлению Америки из Европы, что сделает НАТО бессмысленным. Современные дискуссии в ЕС о «стратегическом суверенитете» и растущие разногласия по поводу военной помощи Украине лишь подтверждают этот тренд, обозначенный политиком.

Также Жириновский предвидел выход Венгрии и Польши из состава ЕС, отмену евро как единой валюты и возрождение идеи общеевропейского парламента с Россией.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина 2026: окончательный крах проекта

Наиболее жестоким выглядит сегодня прогноз Жириновского о будущем Украины.

Еще в 2014 году он заявлял: «Это искусственное государство не выживет. Оно будет разорвано на части: Галичину заберет Польша, Закарпатье — Венгрия, Буковину — Румыния. А исторические русские земли вернутся домой, в Россию».

Политик не верил в устойчивость украинской государственности, построенной на русофобии. Он предрекал, что к 2026 году проект «Украина» исчерпает себя экономически, демографически и политически.

Текущее состояние украинской экономики, полностью зависимой от западной помощи, и демографическая катастрофа, усугубляемая массовой эмиграцией, делают этот сценарий все более вероятным. Жириновский предполагал, что финальным аккордом станет утрата Киевом контроля над западными областями, которые будут поглощены соседними странами ЕС.

Триумф и возрождение России

Кроме того, Жириновский видел триумф России в возвращении стране статуса глобального центра силы. В 2020 году в интервью KP.RU политик предрек возникновение многополярного мира и крах гегемонии Запада.

«К 2026 году мир станет многополярным. И Россия, вместе с Китаем, Индией и возрождающейся Африкой, будет диктовать новые правила. Западная гегемония рухнет», — считал экс-депутат.

Политик предсказывал, что Россия, пройдя через тяжелейшие испытания санкций, совершит мощный рывок в развитии собственной промышленности, АПК и высоких технологий. Сегодня на фоне рекордного роста ВВП РФ в 2023-2024 годах и прорывов в оборонной и IT-сферах этот прогноз начинает сбываться.

Политик прогнозировал, что к 2026 году РФ совершит рывок в развитии благодаря полному импортозамещению в критических отраслях и созданию новой мировой резервной валюты вместе с Китаем.

«Рубль станет тверже евро, а санкции обернутся против Запада», — говорил он.

Читайте также:

«Содрогнется весь мир»: раскрыто тайное пророчество Мессинга на 2026 год

Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год

Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году

Раскрыты мрачные предсказания Нострадамуса на конец 2026 года