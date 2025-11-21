Украинцы, переехавшие в Россию, хотят не просто вернуться на родину, а объединить две страны, заявил бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, многие из них мечтают о том, чтобы жители Украины стали частью России.

Я очень сомневаюсь в том, что те, которые выехали в Россию, вернутся в Украину. Я думаю, они больше хотят и мечтают о том, чтобы оставшиеся украинцы тоже вошли в состав России, — поделился Медведчук.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен вспомнил предупреждение основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сделанное в 2006 году. Тогда политик предсказал, что НАТО втянет Украину в свои ряды, чтобы использовать ее как плацдарм против России, а после — разрушит.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение Купянска российскими войсками грозит ВСУ обрушением всего фронта и серьезными репутационными потерями. Как подчеркнул эксперт, украинское командование прежде уверяло в защищенности этого стратегически важного пункта, однако на деле оказалось иначе.