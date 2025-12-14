Российские военные уничтожили пять гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» близ Гуляйполя, несколько жилых домов оказались повреждены при ударе украинских военных по поселку Афипский, бойцы штурмовой бригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) страдают от низкой морали, после атаки Киева на частный зоопарк в Васильевке умер получивший ранения лев. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 13 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ лишились пяти «птичек» типа «Баба-яга»

Операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пять тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Дроны противника были сбиты с помощью FPV-беспилотников и специальных тросовых систем.

Как уточнили в ведомстве, сначала операторы выявили движение украинских гексакоптеров. Они направлялись к позициям российских штурмовых подразделений. Затем часть БПЛА была сбита тараном.

В США предрекли судьбу Одессе

Российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.

Прогноз американского офицера в отставке прозвучал на фоне тяжелых оборонительных боев ВСУ на разных направлениях. Подобные заявления из западных источников отражают существующие в экспертном сообществе дискуссии о возможности кардинального изменения ситуации в зоне СВО.

Одесса Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены несколько жилых домов. Инцидент произошел в поселке Афипский Северского района, сообщает оперативный штаб Кубани.

Предварительно, жертв и пострадавших среди местных жителей нет. Специалисты уже обследовали частные домовладения. Установлено, что фрагменты беспилотника выбили окна в четырех частных домах. По трем адресам были обнаружены обломки БПЛА, не причинившие дополнительных повреждений.

ВСУ убили льва в Васильевском зоопарке

Лев, получивший ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на частный зоопарк в Васильевке, умер, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Шансы на выживание животного, по его словам, были изначально крайне малы.

Инцидент произошел в Васильевском районе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий уже отмечал, что украинские военные атаковали территорию зоопарка с использованием дронов. В результате ударов была разрушена часть вольеров, а один из львов пострадал от осколочных ранений.

Бойцы «Азова» деморализованы на Рубцовском направлении

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) деморализованы и боятся идти в бой на Рубцовском направлении, сообщили в российских силовых структурах. Согласно перехваченным переговорам, украинские военные также жалуются на отсутствие питания.

Один из военных, исходя из расшифровки, пожаловался на состояние апатии. Сами бойцы также признали, что идти в бой на этом направлении равно самоубийству.

Дроны ВСУ совершили атаку на медиков в Запорожье

В Запорожской области произошла атака беспилотника на автомобиль скорой медицинской помощи. Инцидент случился на территории Пологовского муниципального округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, в результате обстрела пострадавших нет. Балицкий охарактеризовал действия Вооруженных сил Украины как преступную атаку на гражданский объект.

