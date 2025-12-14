Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 10:40

Удары по Украине сегодня, 14 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 14 декабря, нанесли удар по объектам военной и логистической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 14 декабря

Российские военные в ночь на 14 декабря нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины в Одесской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Появились кадры последствий ударов по спорткомплексу „Свема“ в Шостке Сумской области. ВСУ использовали объект как казарму и склад мин. В момент атаки там находилось более 80 украинских военнослужащих», — отметил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары в период с 13 на 14 декабря были нанесены по комплексам ПВО, пунктам временной дислокации ВСУ, резервам и логистике. В частности, как уточнил подпольщик, в Сумской области целями стали склады, места размещения украинских формирований и прибывших сил; в Харьковской области — системы ПВО.

ОТРК «Искандер» ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press

«Николаевская область: точечный удар по ПВО — подготовка пространства для дальнейшей работы по портовой и энергетической инфраструктуре. Наличие поражения ПВО критично для обороны южного направления и логистики региона. Днепропетровская область: разнесенные по времени удары (вечер/утро) — давление на логистику, восстановительные работы», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

В Одесской области были нанесены удары по железнодорожной станции и перегону в Затоке с использованием беспилотников «Герань» и ракет «Искандер», пишет Telegram-канал Condottiero.

«С 06:00 мск „Герани“ и „Искандеры“ атакуют железнодорожную станцию и перегон в Затоке. До Затоки долетели КАБ, и сейчас на подходе порядка 20 „Гераней“. Там сейчас очень громко. ВКС РФ впервые применили управляемый чугуний по Одесской области так далеко. Су-34 работали с моря под прикрытием истребителей, КАБ работали по станции и мосту», — говорится в сообщении канала.

