Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:41

Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился

Боец ВСУ поприветствовал дрон с помощью нацистского жеста и попал под удар

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Боец ВСУ принял российский беспилотник за украинский и поприветствовал приближающийся аппарат с помощью нацистского жеста, сообщил Telegram-канал «Изнанка». В ответ дрон резко скорректировал полет и нанес противнику удар.

Украинский военный, заметив приближение дрона, не укрылся, а напротив решил ему отсалютовать, вскинув руку в нацистском приветствии. После жеста беспилотник спикировал прямо к ногам бойца ВСУ, в результате чего раздался мощный взрыв.

Ранее командир одного из разведподразделений группировки войск «Юг» сообщил, что разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины пытаются отойти из западной части пригорода Северска. По его словам, отступление противника происходит под ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы нанесли серию ударов по целям на Украине. Ими стали предприятие военно-промышленного комплекса, объекты ТЭК и пункты дислокации украинских формирований.

ВСУ
ВС РФ
дроны
БПЛА
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
«Разнородная масса»: российский генерал вынес приговор ВВС Украины
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.