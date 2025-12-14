Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился Боец ВСУ поприветствовал дрон с помощью нацистского жеста и попал под удар

Боец ВСУ принял российский беспилотник за украинский и поприветствовал приближающийся аппарат с помощью нацистского жеста, сообщил Telegram-канал «Изнанка». В ответ дрон резко скорректировал полет и нанес противнику удар.

Украинский военный, заметив приближение дрона, не укрылся, а напротив решил ему отсалютовать, вскинув руку в нацистском приветствии. После жеста беспилотник спикировал прямо к ногам бойца ВСУ, в результате чего раздался мощный взрыв.

Ранее командир одного из разведподразделений группировки войск «Юг» сообщил, что разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины пытаются отойти из западной части пригорода Северска. По его словам, отступление противника происходит под ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы нанесли серию ударов по целям на Украине. Ими стали предприятие военно-промышленного комплекса, объекты ТЭК и пункты дислокации украинских формирований.