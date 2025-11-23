Где отдохнуть зимой за рубежом за 80 000 рублей: самые доступные направления

Туристы из России установили рекорд по поездкам в Китай — эксперты связывают это с отменой визового режима. Тем временем Евросоюз запретил выдавать многократные визы для россиян. Какие новые направления отдыха зимой открывают для себя путешественники из РФ, сколько стоят путевки — в материале NEWS.ru.

Как отмена виз повлияет на турпоток осенью и зимой 2025–2026 годов

Количество туристических поездок граждан России в Китай достигло максимального показателя за 13 лет, составив 383 тысячи визитов в период с июля по сентябрь, подсчитали журналисты. Турпоток вырос на 13% относительно предыдущего квартала и почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с введением безвизового режима, который начал действовать с 15 сентября текущего года.

С 13 декабря вступит в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией. Находиться на территории королевства без визы можно будет до 30 дней при условии, что россиянин не намерен там работать и зарабатывать деньги. В совокупности за год в стране можно пробыть без виз не более 90 дней.

Амман, Иордания Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отмена виз действительно облегчила пересечение границы с Китаем, ведь получать китайскую визу раньше приходилось «муторно и дорого», отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. В то время как ажиотажа из-за отмены виз в Иорданию среди россиян нет, потому что получить въездной документ этой страны и раньше не составляло труда, указал эксперт.

«Дело в том, что в Иорданию уже много лет приезжают без виз, если мы берем Акаба, это порт на Красном море. А если мы берем столицу Иордании Амман, то там виза получалась в аэропорту в течение пятнадцати минут», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, по словам Мкртчяна, основные направления зимнего отдыха у россиян остались прежними, но в пятерку лидеров вошел Вьетнам.

«Как были зимние направления, пятерка стран — это Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Китай, Вьетнам. Разве что Вьетнам появился на твердой пятой позиции. В прошлом году его не было. Все остальное, Бали и Мальдивы, Куба, по-прежнему остается, ничего нового», — отметил специалист.

Хойан, Вьетнам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мкртчян указал, что Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай и Вьетнам аккумулирует примерно 80% российского турпотока в дальнее зарубежье зимой. Он добавил, что популярная в другие сезоны Турция не входит в число востребованных зимних направлений у россиян. Самым бюджетным направлением остается Египет — на ближайшее время путевка на двоих взрослых на неделю обойдется в 80 тысяч рублей, в феврале — около 90 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Какие азиатские направления выбирают россияне в 2025–2026 годах

В связи с визовыми ограничениями в ЕС россияне все чаще выбирают для поездок зимой страны Азии, Ближнего Востока и Африки, рассказала в беседе с NEWS.ru глава туркомпании Ксения Переина.

По ее словам, отменивший визы Китай подойдет зимой для пляжного туризма. Хоть в стране зима не считается высоким сезоном, на острове Хайнань довольно тепло и можно купаться. Из нескольких российских городов есть прямые рейсы.

По словам Переиной, путевка туда на неделю для двоих в феврале с полным пансионом в пятизвездочном отеле обойдется в 260 тысяч рублей. В стоимость включены перелет, трансфер и страховка. Такая же путевка в декабре обойдется на 30% дешевле, а ближе к Новому году — в два раза дороже, объяснила эксперт.

Статуя Гуаньинь на острове Хайнань Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она также отметила, что одним из лидеров по бронированиям на зиму у россиян стал Вьетнам. При этом популярность получил не город Нячанг, куда часто летали в прошлом году, а остров Фукуок, куда недавно открылись прямые перелеты.

«Это отдельный остров, тоже очень интересное направление, там тепло, даже жарко, высокий сезон начиная с ноября по март — начало апреля. Если на Нячанге с ноября по февраль низкий сезон, сейчас идут дожди, море волнуется, то на Фукуоке солнце светит семь дней в неделю», — отметила она.

Эксперт указала, что на Фукуок самолеты из Москвы летают не так часто, из-за чего данное направление стоит дороже. Тур на двоих на девять ночей в феврале по программе «все включено» в хорошем четырехзвездочном отеле обойдется в 334 тысячи рублей.

Какие страны Ближнего Востока и Африки выбирают россияне

Среди интересных ближневосточных направлений Переина отметила Саудовскую Аравию. По ее словам, в страну еще нет пакетных туров, но зато налажено регулярное авиасообщение. В королевстве можно отдохнуть на побережье Красного моря и полюбоваться необычной природой.

Мечеть в Медине, Саудовская Аравия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она посоветовала тем, кто не хочет лететь в Египет или ОАЭ, обратить внимание на Бахрейн или Катар как на альтернативу популярным направлениям. Переина отметила, что туры в Бахрейн более доступные, чем в Саудовскую Аравию, так как эта страна пока не является массовым направлением.

По словам турэксперта, Иордания также немассовое направление у россиян. В стране можно отдохнуть на побережье Мертвого или Красного моря. Переина предупредила, что в эту страну лучше отправляться в межсезонье, а не зимой.

«Там будет зимой +24 градуса, вечером утепляемся. Если гарантированно поплавать и чтобы было +30, это Танзания, туда придется добираться с пересадкой, Сейшелы, не массовое направление, но пакетные туры тем не менее всегда есть, Мальдивы, греемся на солнышке, плаваем, не боимся в море зайти или в океан», — резюмировала эксперт.

