Старт горнолыжного сезона — 2025/26: куда ехать, как бронировать, цены

В начале декабря в России стартует новый горнолыжный сезон. Ожидается, что приток туристов на популярных направлениях останется стабильным, несмотря на прогнозируемый рост цен. Куда лучше всего ехать кататься, сколько придется заплатить, на чем лучше не экономить — в обзорном материале NEWS.ru.

Какие горнолыжные курорты стоит посетить, где лучше с семьей

На сегодняшний день самыми популярными горнолыжными курортами России остаются «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром», заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

В европейской части России те, кто побогаче, поедут в «Розу Хутор», остальные полетят в «Кукисвумчорр» под Кировском, в «Архыз», Приэльбрусье или на Домбай, — добавил эксперт.

Горнолыжные курорты Краснодарского края действительно остаются наиболее популярными у россиян, подтвердила в разговоре с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она подчеркнула, что к их преимуществам относится достаточно развитая инфраструктура.

В предстоящем сезоне наша ключевая задача — обеспечить гостям максимально комфортное и безопасное катание высочайшего уровня. Мы поддерживаем и совершенствуем уже полюбившуюся нашим гостям инфраструктуру: обновили трассы — на горной территории «Мужской Олимпийский спуск, участок 1600» убран туннель и расширен подъезд к канатной дороге, а трасса «Ванкувер» получила новый, более комфортный профиль, — рассказали представители курорта «Роза Хутор» в ответ на запрос NEWS.ru.

Горный курорт «Роза Хутор» Фото: Ася Колоколова

В азиатской части России, отметил вице-президент АТА, наиболее популярные горнолыжные курорты — «Шерегеш» в Кемеровской области и «Манжерок» в Республике Алтай. Есть также известный кластер «Белокуриха» в Алтайском крае, а на Дальнем Востоке наиболее востребован «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. На Урале можно побывать на курорте «Абзаково» и «Мраткино».

«Манжерок» удостоен звания «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» благодаря тщательно продуманной инфраструктуре: трассы для гостей с разным уровнем катания, учебный склон, квалифицированные инструкторы и игровые зоны создают комфортную обстановку как для родителей, так и для детей, — рассказали NEWS.ru представители алтайского курорта.

По данным платформы «Авито Путешествия», лидером по количеству раннего бронирований квартир среди горнолыжных курортов страны стал Сочи (67% — доля от всего объема бронирований). Также в топ-5 вошли Кировск (21%), Шерегеш (6%), Белокуриха (3%) и Байкальск (2%).

Больше всего загородных домов на новогодние праздники забронировали в Шерегеше (43% — доля от всего объема бронирований), Архызе (28%), Сочи (17%), Байкальске (6%) и Белокурихе (5%), уточнила коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

Относительно прошлого года топ популярных горнолыжных курортов по количеству бронирований квартир и загородных объектов не изменился, — сообщила она.

Когда начнется горнолыжный сезон — 2025/26

Дата начала сезона может разниться в зависимости от курорта. Например, на Кавказе всероссийский старт катаний запланирован на 1 декабря. В «Розе Хутор» NEWS.ru рассказали, что с 1 декабря туристы смогут только подняться по канатным дорогам, а 19 декабря состоится полноценное открытие сезона — заработают трассы, подъемники и сервисы.

Горный курорт «Роза Хутор» Фото: Ася Колоколова

В Шерегеше сезон начнется раньше — 22 ноября. К этому времени там традиционно уже лежит снег. В день открытия на курорте пройдет традиционный фестиваль с катанием на санях, дискотекой, конкурсами и зимними развлечениями. Сахалинский «Горный воздух» планирует начать сезон лишь в середине декабря. Дату старта катаний лучше уточнять отдельно на каждом курорте.

Сколько стоит поездка на горнолыжный курорт

Самые популярные горнолыжные курорты остаются наиболее дорогими, заявил Алексан Мкртчян. По его словам, цены по сравнению с прошлым годом заметно выросли.

В этом году еще где-то плюс 15%. Например, в высокий сезон отель категории «три звезды» в Красной Поляне, который в 2024 году стоил 20 тысяч рублей в стуки, сейчас будет стоить уже почти 25 тысяч, — сказал Мкртчян.

В связи с этим большинство туристов стараются не бронировать отели, а снимать квартиры или апартаменты, уточнил он. Особенно это актуально для тех, кто приезжает на горнолыжные курорты всей семьей или большой компанией.

Как говорят в «Розе Хутор» в сезоне-2025/26 точный бюджет поездки будет заметно зависеть от ее длительности, уровня отеля и питания.

Стоимость ски-пасса динамическая, зависит от дат. В среднем от 5000 рублей в сутки. Специальные цены действуют перед стартом сезона. Проживание, например, на пять дней можно найти от 25 000 рублей за весь период. Питание может быть очень разнообразным — на курорте много кафе, ресторанов, кофеен. Прокат снаряжения: полный набор в виде лыж, ботинок и палок обойдется от 2700 рублей в день. Не забываем и о дополнительных активностях или оздоровительной программе, а также возможной опции фаст-трека, — сообщили в «Розе Хутор».

Там добавили, что изменились условия проката оборудования. По словам представителей курорта, теперь система аренды снаряжения стала гибче. В частности, прокат будет действовать ровно 24 часа с момента получения оборудования.

А те, кто арендует оборудование после 16:00, не платят за вечер — отсчет начинается с 09:00 следующего дня, — уточнили в «Розе Хутор».

Горнолыжный курорт «Манжерок» Фото: Маркетинг курорта Манжерок

В «Манжероке» в Кемеровской области в этом сезоне прогулочный билет на канатные дороги стоит 1200 рублей, билет на единственный родельбан на Алтае (на двоих — для ребенка и взрослого) обойдется до 3000 рублей, а на тюбинговый аттракцион — от 800 рублей с человека.

По расчетам представителей курорта средний чек составит около 8000 рублей, включая ски-пасс (3000 рублей, а для детей до 10 лет — бесплатный), обед в ресторане (2000 рублей) и услуги инструктора с фаст-треком (3000 рублей).

Владислава Сакина отметила, что в среднем на российских горнолыжных курортах на новогодние праздники в 2025 году аренда квартиры обойдется в 7040 рублей в сутки, загородного дома — 17 830 рублей в сутки.

Что обязательно нужно сделать перед поездкой на горнолыжный курорт

Прежде чем ехать на горнолыжный курорт, стоит оформить медицинскую страховку, советуют эксперты. В Госдуме даже предложили ввести обязательное страхование для любителей экстремального туризма.

Специальных полисов для лыжников и сноубордистов нет, однако можно выбрать тариф с нужным покрытием. Например, тем, кто катается на оборудованных трассах, подойдет пакет «Активный отдых», для экстремалов, фрирайдеров — «Опасные виды спорта», сообщили в «Т-Страховании».

При поездках по России можно ограничиться относительно скромной страховой суммой. Если вы едете за границу, то лучше, чтобы покрытие было максимальным. Это избавит от непредвиденных расходов, если вам потребуется проходить лечение или экстренно вернуться на Родину, — отметили в «Т-Страховании».

Там уточнили, что смысл страхования заключается в том, чтобы компенсировать непредвиденные затраты, возникающие из-за событий, предусмотренных договором. В большинстве случаев страховщик напрямую организует и оплачивает медицинскую помощь, а если это невозможно, возмещает понесенные расходы. Кроме того, страховые компании обеспечивают туристам информационную и организационную поддержку: помогают найти клинику, вызвать транспорт или организовать возвращение домой при необходимости.

По данным «Т-Страхования», по итогам прошлого горнолыжного сезона — 2024/25 большинство страховых случаев пришлось на Россию — почти 79% от общего числа. Наиболее часто помощь требовалась туристам в Большом Сочи (43% от всех обращений по России), Архызе (14%), Домбае (7%) и Кировске (6,5%). Также зафиксированы обращения из Приэльбрусья и Республике Хакасия (по 2,8%).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Важно отметить, что многие страховые случаи на горнолыжных курортах связаны не только с травмами, полученными при катании на лыжах или сноуборде. Туристы нередко обращаются за помощью из-за бытовых травм, простуд и других сезонных недомоганий. Поэтому оформлять полис страхования важно не только тем, кто занимается активным видом спорта, но и тем, кто едет в горы, чтобы насладиться природой, — отметили в «Т-Страховании».

Как сэкономить на отдыхе на горнолыжном курорте

Наиболее выгодные цены на отдых доступны при раннем бронировании, заявила Владислава Сакина. По ее словам, владельцы часто делают специальные предложения для тех, кто планирует поездку заранее. Однако по мере приближения дат заезда и заполняемости жилья, особенно в пик сезона, цены могут изменяться, подчеркнула она.

Что касается организации катания, во-первых, стоит заранее решить вопрос со снаряжением: тем, кто везет свое, стоит уточнить условия перевозки в авиакомпании или на вокзале — это поможет избежать непредвиденных расходов. Если своего снаряжения нет, сравните цены на прокат у склона и в городе — последний вариант часто оказывается выгоднее, — посоветовала коммерческий директор «Авито Путешествий».

Она также порекомендовала при выборе жилья учитывать его удаленность от склонов: размещение в нескольких километрах от подъемников, как правило, значительно снижает стоимость аренды.

И наконец, изучите сайты курортов на предмет скидочных карт, абонементов на несколько дней или вечерних ски-пассов — такие предложения помогают кататься больше, а платить меньше, — посоветовала Сакина.

