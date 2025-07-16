Путин испытал горнолыжные склоны Башкирии Путин рассказал, что катался на лыжах недалеко от Магнитогорска

Президент России Владимир Путин рассказал, что катался на лыжах недалеко от Магнитогорска. Так он поддержал разговор с сотрудницей Магнитогорского металлургического комбината о находящихся в Башкирии горнолыжных центрах Банное и Абзаково.

Катался там на лыжах, — сказал Путин, улыбнувшись.

Девушка намеревалась узнать у президента о модернизации аэропорта в Магнитогорске, который, по ее признанию, стал «маловат» на фоне развития туризма. Позже Путин заявил, что на следующей неделе ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина. В частности, глава государства попросил уделить внимание реконструкции аэропорта Магнитогорска. Никитин ответил коротко: «Сможем. Сделаем точно. Как — доложу до конца недели».

Также в ходе визита на комбинат Путин выразил мнение, что молодым семьям не следует откладывать рождение ребенка. Российский лидер подчеркнул, что молодой семье с ребенком «государство подставит плечо». Он отметил, что «в этом, может быть, весь смысл жизни».