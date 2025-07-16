Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 20:51

Путин испытал горнолыжные склоны Башкирии

Путин рассказал, что катался на лыжах недалеко от Магнитогорска

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что катался на лыжах недалеко от Магнитогорска. Так он поддержал разговор с сотрудницей Магнитогорского металлургического комбината о находящихся в Башкирии горнолыжных центрах Банное и Абзаково.

Катался там на лыжах, — сказал Путин, улыбнувшись.

Девушка намеревалась узнать у президента о модернизации аэропорта в Магнитогорске, который, по ее признанию, стал «маловат» на фоне развития туризма. Позже Путин заявил, что на следующей неделе ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина. В частности, глава государства попросил уделить внимание реконструкции аэропорта Магнитогорска. Никитин ответил коротко: «Сможем. Сделаем точно. Как — доложу до конца недели».

Также в ходе визита на комбинат Путин выразил мнение, что молодым семьям не следует откладывать рождение ребенка. Российский лидер подчеркнул, что молодой семье с ребенком «государство подставит плечо». Он отметил, что «в этом, может быть, весь смысл жизни».

Владимир Путин
туристы
Магнитогорск
лыжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Baza сообщила об атаке дронов ВСУ по Белгороду
Штрафы для россиян за VPN, Instagram и поиск: что точно нельзя, как накажут
Пару дронов ВСУ подавили в Смоленской области
Названо число пострадавших из-за удара ВСУ по Горловке
Калек и женщин не осталось — взялись за пенсионеров: ВСУ вербуют 60-летних
Путин жестко ответил на ультиматумы Трампа
В Госдуме призвали отменить концерт звезд 90-х
Составлен список уехавших звезд, которые могут вернуться в РФ в 2025 году
Стало известно, сколько ВСУ смогут держать оборону в Краматорске
Раскрыты планы государства на полученные доли УК «Южуралзолота»
В Госдуме объяснили, почему западные ракеты не страшны Москве
Тайка грешила с буддийскими монахами, а потом шантажировала их
Путин оценил меры поддержки повышения рождаемости
В Киеве сделали заявление по переговорам с Россией
Мигранты завезли смерть: в РФ вспышка менингита, ждать ли эпидемии
Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой
Молодой турист спрыгнул с водопада и захлебнулся
Путин назвал хитрюгой попросившего льготную ипотеку авансом сотрудника ММК
Путин испытал горнолыжные склоны Башкирии
Стало известно о проблемах раненых из известного подразделения
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.