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16 июля 2025 в 19:44

Путин ждет на следующей неделе доклад от нового министра транспорта

Путин поручил главе Минтранса Никитину доложить о ситуации с аэропортом в Казани

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М12 в режиме видеоконференции заявил, что на следующей неделе ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина. В частности, глава государства попросил уделить внимание реконструкции аэропорта Магнитогорска, передает пресс-служба Кремля.

Прошу вас обратить внимание на этот объект, посмотреть на экспертизу. Нужно ее закончить как можно быстрее. Она могла быть закончена в начале года. Нужно посмотреть на финансирование... Прошу вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы, — сказал глава государства, обратившись к Никитину.

Путин подчеркнул, что ждет от нового главы Минтранса доклад о сроках реализации проекта. Никитин ответил коротко: «Сможем. Сделаем точно. Как — доложу до конца недели».

Путин назначил Никитина министром транспорта 8 июля. Глава государства подписал указ на следующий день после отставки Романа Старовойта. Чиновник покончил с собой в день своего увольнения — утверждается, что перед смертью он оставил сообщение в рабочем чате Минтранса, в котором написал, что работал на благо России. Послание он завершил словами «честь имею».

Владимир Путин
Россия
Минтранс
Роман Старовойт
Андрей Никитин
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